Правительство РФ разрешило полицейским штрафовать граждан Петербурга

Соглашение между Министерством внутренних дел страны и властями Петербурга подписали губернатор города Александр Беглов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Правительство России официально утвердило соглашение между Министерством внутренних дел страны и властями Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

После утверждения соглашения город передает МВД часть полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях. Теперь полицейские официально могут выписать штрафы петербуржцам, которые не соблюдают требования городского правительства, направленные на введение и обеспечение режима повышенной готовности.

Конкретно штрафы могут выписать за проведение массовых мероприятий, за работу магазинов, за нарушение требований режима самоизоляции (прогулка по парку, детской/ спортивной площадке).

Соглашение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее двух петербуржцев оштрафовали за прогулку в парке.

Фото: Piter.TV