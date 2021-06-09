СМИ: Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате

Животное вышло на остановке.

Лошадь прокатилась в салоне пассажирского автобуса в Алма-Ате. Об этом рассказали местные очевидцы. Они опубликовали ролик по социальным сетям. Кадры сделаны из салона общественного транспорта. В момент провоза крупного животного, а автобусе находились и другие пассажиры. Первым внимание на интересную ситуацию обратил попутчик лошади. Известно, что владелец лошади вывел ее из салона автобуса на одной из остановок. Городская администрация и представители казахстанский транспортных организаций пока что никак не комментировали данный инцидент.

Автобус №342 соединит метро "Купчино" и Пушкин.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Казахстан