Автобус №342 соединит метро "Купчино" и Пушкин

Проездными билетами можно также оплатить проезд.

С 15 июля в Петербурге начнет работать автобусный маршрут №342, который соединит Пушкин со станцией метро "Купчино". Об этом 21 марта, в понедельник, рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

На маршруте будет установлена единая общегородская плата – 60 рублей "гостевой" тариф" и 40 рублей при оплате "Подорожником". Отмечается, что проездными билетами можно также оплатить проезд.

Каждый 15-18 минут в дневное и утреннее время к остановкам будет подъезжать автобус, вместимость которого от 50 пассажиров. По вечерам интервал движения увеличиться до 20-23 минут.

Ранее мы писали, что новый автобусный маршрут №333 соединит три района Петербурга. Автобус будет курсировать каждые 12-14 минут в будние дни.

Фото: Piter.tv

