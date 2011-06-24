Новый автобусный маршрут №333 соединит три района Петербурга

Автобус будет курсировать каждые 12-14 минут в будние дни.

В Петербурге с 15 июля вместо маршрутки №К-333 запустят автобус с аналогичным номером. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Он соединит Красносельский район, Кировский и Московский. Трасса будет проходить по улице Пограничника Гарькавого, улице Маршала Захарова, улице Маршала Казакова, Ленинскому проспекту. Автобус будет проезжать станции метро "Московская" и "Ленинский проспект", а также железнодорожные станции "Ленинский проспект", "Сосновая Поляна" и "Лигово".

Вместимость автобусов составит 50 пассажиров. Они будут курсировать каждые 12-14 минут в будние дни и 18-20 минут — в выходные и праздники.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге еще не определились со всеми точками продажи билетов с QR-кодами для проезда в общественном транспорте.

Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"