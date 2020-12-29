СМИ: Китайский комплекс сбил индийский истребитель МиГ-21

В СМИ предположили, что самолет ВВС Индии упал из-за действия китайского комплекса ПВО.

Китайский комплекс сбил индийский истребитель МиГ-21 на границе с Пакистаном. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на материал издания Eurasian times. По данным источников, инцидент произошел еще 5 января 2021 года. Борт Нью-Дели упал под воздействием электромагнитного импульса. Предположительно, сигнал подавался комплексом противовоздушной обороны, который способен выводить из строя электронику.

МиГ-21 ВВС Индии разбился недалеко от Суратгарха в штате Раджастхан, пилот благополучно катапультировался. Появились сведения о том, что Китай применял оружие направленной энергии против Индии публикация

Напомним, что вооружение направленной энергии также имеется в России. Однако китайский комплекс может быть в 10 раз более дальнобойным, так как от место крушения индийского самолета до границы с Пакистаном расстояние порядка 200 километров.

Военнослужащий Индии погиб при обстреле на линии контроля в Кашмире.

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