Пользователи соцсетей назвали российских военных "плохими мальчиками".

СМИ Канады сообщили о непонимании мотивов действий России в Арктике. Об этом сообщили журналисты из "ПолитРоссии". Авторы публикации рассказали о реакции жителей страны на информацию о том, что Минобороны РФ провели военные учения 25 апреля. Напомним, что в конце прошлого месяца по личному поручению главы оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу парашютисты совершили прыжок с высоты в 10 тысяч метров на территории земли Франца-Иосифа.

Один из пользователей соцсетей предположил, что военные представители из России запутались в мерах измерения. Он не поверил, что парашютисты могут прыгнуть с высоты, превышающей 30 тысяч фунтов. Он написал комментарий о том, что на самом деле РоссиЯ имела в виду, что военные спрыгнули с высоты в 10 тысяч фунтов. Другой пользователь подчеркнул, что фунты слишком "малы" для РФ, поэтому страна предпочитает использовать метры.

Канада будет протестовать, а потом немного поплачет прокомментировал один из пользователей соцсетей

напомним, что Канада, как и Россия имеет территорию в Арктике. Жители Канады полагают, что РФ начнет добывать полезные ресурсы, включая нефть и газ в Арктике, в то время как Оттава "слишком далека от этого".

Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке.



Видео: YouTube / Минобороны России