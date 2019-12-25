Ивану Краско после коронавируса будет трудно вернуться на сцену

Актер рассказал, что у него оказалось поражено 45% легких.

Народный артист России, актер Иван Краско рассказал, как себя чувствует после того, как он вылечился от коронавируса. Он рассказал о заражении коронавирусом в начале октября. Актер отказывался от госпитализации и выступал в театре, отрицал существование вируса. Из-за вируса Иван Краско был вынужден отметить свое 90-летие в кругу близких и друзей.

Как рассказал портал "КП-Петербург", теперь у 90-летнего актера поражены 45% легких. Краско рассказал, что не курит больше месяца и не пьет. Кроме того, народного артиста начала беспокоить сильная одышка, из-за которой ему трудно подниматься по лестнице. Из-за этого ему будет трудно выйти на сцену в ближайшее время.

Иван Краско верит, что у него получится быстро восстановиться после коронавируса.

Фото: YouTube / Я так ДУМАЮ VIPCOMMENTS