Иван Краско не сможет встретить 90-летие из-за отмененного спектакля

Сегодня, 23 сентября, Народный артист России Иван Краско отмечает свое 90-летие. Актер хотел встретить новый год своей жизни на сцене, однако этому помешал коронавирус, рассказал он "Петербургскому дневнику".
Кроме того, также исполняется 55 лет деятельности в Академическом драматическом театре им. В.Ф.Комиссаржевской. Там он и должен был сыграть роль в психологической драме "Утоли моя печали". Артист считает этот спектакль своей визитной карточкой.
Отмечать праздники Краско будет в кругу близких и друзей.
Главное, чтобы нас всех маски надевать не заставили.
пошутил юбиляр.
За свою жизнь Иван Краско исполнил более 100 ролей в театре и кино.
Фото: YouTube / Я так ДУМАЮ VIPCOMMENTS
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