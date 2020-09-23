Иван Краско не сможет встретить 90-летие из-за отмененного спектакля

Артист отмечает сразу два праздника.

Сегодня, 23 сентября, Народный артист России Иван Краско отмечает свое 90-летие. Актер хотел встретить новый год своей жизни на сцене, однако этому помешал коронавирус, рассказал он "Петербургскому дневнику".

Кроме того, также исполняется 55 лет деятельности в Академическом драматическом театре им. В.Ф.Комиссаржевской. Там он и должен был сыграть роль в психологической драме "Утоли моя печали". Артист считает этот спектакль своей визитной карточкой.



Отмечать праздники Краско будет в кругу близких и друзей.

Главное, чтобы нас всех маски надевать не заставили. пошутил юбиляр.

За свою жизнь Иван Краско исполнил более 100 ролей в театре и кино.

Фото: YouTube / Я так ДУМАЮ VIPCOMMENTS