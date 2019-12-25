Народный артист Иван Краско рассказал о заражении коронавирусом

Народный артист России Иван Краско заразился коронавирусом. Об этом он сообщил изданию "Комсомольская правда". Актер отказался от госпитализации.
По словам Краско, в начале октября он выступал в театре им. Комиссаржевской, а 6 октября у него подтвердился COVID-19. До этого не верил в существование коронавируса.
Артист почувствовал тяжесть и слабость, он уверен что это случилось из-за "перерасхода" сил. Дело в том, что полгода он не играл в театре, после такова перерыва "инфекция его и клюнула". На данный момент Иван Краско чувствует себя хорошо.
Недавно артисту исполнилось 90 лет.
Фото: kino-teatr.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все