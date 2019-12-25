Народный артист Иван Краско рассказал о заражении коронавирусом

Еще в начале октября он выступал в театре.

Народный артист России Иван Краско заразился коронавирусом. Об этом он сообщил изданию "Комсомольская правда". Актер отказался от госпитализации.

По словам Краско, в начале октября он выступал в театре им. Комиссаржевской, а 6 октября у него подтвердился COVID-19. До этого не верил в существование коронавируса.

Артист почувствовал тяжесть и слабость, он уверен что это случилось из-за "перерасхода" сил. Дело в том, что полгода он не играл в театре, после такова перерыва "инфекция его и клюнула". На данный момент Иван Краско чувствует себя хорошо.

Недавно артисту исполнилось 90 лет.

Фото: kino-teatr.ru