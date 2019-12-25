СМИ: Иванка Трамп может уйти в политику после президентского срока отца

Информацию о своей политической карьере Иванка не комментирует.

Дочь действующего главы государства США Иванка Трамп может уйти в политику после президентского срока отца. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Известно, что Иванка будет выдвигать свою кандидатуру на некую политическую должность. Это, к примеру, может помочь усилить влияние внутри Республиканской партии.

Информацию о своей политической карьере Иванка не комментирует.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп готовится помиловать ряд лиц до ухода с поста президента.

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