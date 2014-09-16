СМИ: "Фламенго" вышел из переговоров с "Зенитом" по Клаудиньо

Петербургский клуб мог не договориться с бразильской командой о трансфере спортсмена.

Бразильский футбольный клуб "Фламенго" вышел из переговоров по представителю петербургской команды "Зенита" Клаудиньо. Соответствующее заявление сделал иностранный журналист Хулио Мигель Нету через собственный аккаунт в социальной сети X. Источник уведомил о том, что руководство южноамериканского клуба больше не намерен делать предложений "Зениту" по игроку. Ранее СМИ писали о том, что трансфер спортсмена во "Фламенго" находится на грани срыва.

"Зенит" и "Фламенго" должны в ближайшее время согласовать трансфер Клаудиньо. Бразильскиие медиа также подтвердили такую информацию. Авторы материалов отмечали, тчто трансфер игрока состоится после матча за Суперкубок России. Перед встречей с "Краснодаром" председатель правления клуба "Зенит" Александр Медведев говорил о том, что бразилец не покинет клуб, так как достойных предложений по нему все еще не было.

Напомним, что Клаудиньо выступает за "Зенит" с лета 2021 года. С тех пор спортсмен провел за "сине-бело-голубых" 105 матчей, в которых забил 20 голов и совершил 26 результативных передач. В составе клуба иностранец трижды выиграл чемпионат страны, а также трижды - Суперкубок и один раз - Кубок России. В феврале прошлого года игрок получил российское гражданство указом главы государства Владимиром Путиным.

В Госдуму внесут законопроект об отмене карточки болельщика.

Фото: Вконтакте \ ФК "Зенит"