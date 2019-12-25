СМИ: Европа попросила у России больше угля

Из-за рекордного роста цен на газ Европа вынуждена нарастить поставки угля, сообщает Bloomberg.

Европейский союз просит Россию увеличить поставки угля из-за роста цен на газ. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в угольных компаниях РФ.

Собеседники издания отметили, энергетический кризис на континенте вынуждает производителей электроэнергии обратиться к РФ с просьбой увеличить поставки угля. Это происходит на фоне рекордного роста цен на голубое топливо. Данный вопрос с каждым днем становится все актуальнее из-за приближающейся зимы.

Источники отмечают, на протяжении нескольких лет Европа отказывалась от угля, так как считает этот вид топлива неэкологичным, однако из-за кризиса в сфере энергоснабжения у нее не остается другого выхода.

Ранее читатели британского издания Daily Express в комментариях под статьей о недовольстве Киева заключением газового контракта между Венгрией и РФ высказались о риске возникновения борьбы в Европе за российское голубое топливо.

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