СМИ: Депутат Притула "отлавливался" в Раде из-за наркотиков

В прессе появились слухи о том, что политик употребляет запрещенные вещества.

Украинский депутат и комик Сергей Притула "отлавливался" в Верховной Раде из-за подозрений в употреблении веществ. Ролик с инцидентом распространился в социальных сетях. Известно, что парламентарий представляет партию "Голос". Очевидцы уверены, что видели мужчину после того, как его могла накрыть ударная доза запрещенных веществ.

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