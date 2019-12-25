СМИ: Бомбардировщик США экстренно сел на авиабазе в Британии

Борт сел на семи двигателях из-за отказа восьмого.

СМИ: Бомбардировщик США экстренно сел на авиабазе в Великобритании. Об этом рассказали журналисты местного издания Gloucestershire Echo. Авторы публикации уточнили, что инцидент произошел вечером 3 декабря с самолетом ВВС США B-52. Борту пришлось приземлиться на базе Fairford в графстве Глостершир, так как во время полета у него отказал один из двигателей.

В СМИ рассказали, что американский самолет находился с миссией в районе Средиземного моря. Экипаж направил сообщение о чрезвычайном положении около 15 часов дня по местному времени (18 часов по московскому времени). По предварительным данным, у бомбардировщика из-за возгорания отключился один из восьми двигателей. Самолет кружил над графством около двух часов, а потом сел на семи двигателях.

Подобный инцидент произошел на территории Великобритании в сентябре 2020 года. Тогда бомбардировщик B-52 вернулся на базу Fairford из-за того, что на борту произошло ЧП. Причины не были оглашены.

В Великобритании завершился общенациональный карантин.

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