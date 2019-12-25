СМИ: Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину

Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине. Об этом пишет издание "Экономическая правда" со ссылкой на письмо компании "Белэнерго", адресованное участникам энергетического рынка.
По информации СМИ, с ноября текущего года поставки белорусской госкомпании на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. В своем обращении "Белэнерго" выразила благодарность украинским партнерам "за сотрудничество и заинтересованность" в приобретении электроэнергии Белоруссии.
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко в беседе с изданием объяснил, что решение Минска обусловлено отсутствием "экономической выгоды для экспорта электроэнергии" на Украину. "Экономическая правда" подчеркивает, что письмо касается только рамочных контрактов, поэтому "импорт технически может происходить и дальше".
Ранее на Украине захотели взыскать у Германии компенсацию за "Северный поток-2".
Фото: Facebook/olga.kosharna, pexels.com
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