СМИ: Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину

С ноября поставки "Белэнерго" на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут.

Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине. Об этом пишет издание "Экономическая правда" со ссылкой на письмо компании "Белэнерго", адресованное участникам энергетического рынка.

По информации СМИ, с ноября текущего года поставки белорусской госкомпании на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. В своем обращении "Белэнерго" выразила благодарность украинским партнерам "за сотрудничество и заинтересованность" в приобретении электроэнергии Белоруссии.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко в беседе с изданием объяснил, что решение Минска обусловлено отсутствием "экономической выгоды для экспорта электроэнергии" на Украину. "Экономическая правда" подчеркивает, что письмо касается только рамочных контрактов, поэтому "импорт технически может происходить и дальше".

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Фото: Facebook/olga.kosharna, pexels.com