СМИ: Байден предложили Си Цзиньпину высвободить часть нефти из стратегических резервов

Пекин открыт к предложению Вашингтона, однако пока отказался от взятия обязательств.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время онлайн-переговоров с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином поднял вопрос высвобождения нефти из китайского стратегического резерва, чтобы снизить стоимость "черного золота" на мировом рынке. Об этом пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на источник.

Собеседник издания также утверждает, что данная тема поднималась незадолго до саммита Байдена и Си Цзиньпина – во время телефонного разговора между главой американского Государственного департамента Энтони Блинкеном и главой китайского министерства иностранных дел Ван И.

Одна из насущных проблем для обеих сторон – это энергоснабжение. В настоящее время энергетические ведомства обеих сторон обсуждают детали. из сообщения источника SCMP

По неподтвержденным данным, Пекин открыт к предложению Вашингтона, однако пока отказался от взятия каких-либо обязательств из-за необходимости изучения внутренних потребностей. В свою очередь США, утверждает источник издания, независимо от решения КНР, начнут постепенно выводить стратегические запасы нефти на рынок в начале 2022 года.

Ранее заместитель главы профильного ведомства Минэнерго России Павел Сорокин заявил, что страна ожидает переизбытка на рынке нефти с начала следующего года.

Фото: Twitter/President Biden