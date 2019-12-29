На Кубани интересуются расследованием против переводчика-фашиста.

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году. Россия хочет видеть материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера. Об этом сообщили в "РИА Новостях" со ссылкой на кубанское управление ФСБ.

Подозреваемый мужчина являлся экс-переводчиком зондеркоманды СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана. На его счету значится массовое убийство несовершеннолетних. В октябре 1942 года нацисты погрузили более 200 детдомовцев в грузовики с мобильными газовыми камерами. Там детей умертвили. Недавно по этому преступлению возбудили уголовное расследование за геноцид.

Ранее Piter.tv писал о том, что экспозиция в новом музее Холокоста в Петербурге не будет "щадящей" для посетителей.

