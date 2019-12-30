Экспозиция в новом музее Холокоста в Петербурге не будет "щадящей" для посетителей

На ней будут представлены черепа узников, а также фрагменты человеческой кожи.

3 марта в здании Военно-медицинского музея Министерства обороны РФ откроется музей, посвященный узникам нацистских концлагерей.

Известно, что экспозиция не ограничится фотографиями и документами. Посетителям предстоит увидеть хотя бы часть свидетельств военных преступлений гитлеровской армии - черепа узников, фрагменты человеческой кожи, а также бак, в котором варилось мыло из людей.

По словам создателей музея, перед ними стояла задача воссоздать ту страшную атмосферу, без которой людям (особенно детям и подросткам) трудно будет понять, насколько бесчеловечно нацисты обращались с узниками.

Ранее мы сообщили, что в бундестаге прошло заседание, посвященное жертвам блокады Ленинграда.

Фото: Pixabay