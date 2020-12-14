СК заинтересовался видео с задержанием школьницы в Калининском районе

Инцидент произошел 17 ноября на Гражданском проспекте.

Петербургский Следственный комитет РФ заинтересовался видео, на котором полицейские скручивают школьницу в Калининском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ходе проверки будут выполнены мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также принято процессуальное решение. пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу

Инцидент произошел 17 ноября на Гражданском проспекте. Подросток возвращалась со школы №98 и перешла дорогу в неположенном месте. На нее обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, которые попытались затолкать школьницу в служебный автомобиль.

Как рассказали в пресс службе ГУ МВД по городу и области, сотрудник полиции остановил девушку за грубое нарушение правил дорожного движения, которое "потенциально создало аварийную ситуацию". Полицейский представился и сообщил, что подросток нарушила правила ПДД. В ответ школьница наотрез отказалась предъявлять правоохранителям свой паспорт и проехать в отдел полиции. Позже к подростку приехал отец, вместе с которым она поехала в отдел полиции. Выяснилось, что петербурженке нет 18 лет, и она вовсе не является нарушительницей. После профилактической беседы их отпустили. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило. В настоящее время полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента.

Фото: Следственный комитет РФ