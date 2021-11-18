В Петербурге полицейские скрутили школьницу, перешедшую дорогу в неположенном месте

Инцидент произошел днем 17 ноября.

В Петербурге полицейские скрутили 14-летнюю школьницу, перешедшую дорогу в неположенном месте. Об этом на странице ВКонтакте рассказала мать девочки.

Инцидент произошел днем 17 ноября на углу дома №92/1 по Гражданском проспекту в Калининском районе. По словам матери, подросток возвращалась со школы №98 и перешла дорогу в неположенном месте. На нее обратили внимание пятеро сотрудников правоохранительных органов, которые попытались затолкать школьницу в служебный автомобиль.

Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребенок не может пошевелить руками (это не преувеличение). мать школьницы

Несколько петербуржцев стали свидетелями инцидента. Им удалось задержать полицейских до приезда отца школьницы.

Ранее мы писали, что из школы в Невском районе увезли подростка с ножевым ранением.

Видео: ВКонтакте / Елена Валицкая