Из школы в Невском районе увезли подростка с ножевым ранением

На месте работает следственный комитет и полицейские.

Около двух часов дня во время урока в школе №691 Невского района произошел страшный инцидент. По информации "Фонтанки", один из учеников пырнул ножом второго, 15-летнего.

Пострадавшего ребенка отвезли с непроникающим ранением в больницу имени Раухфуса. На месте работает СК и полицейские. Дополнительной информации пока нет.

UPD: В пресс-службе ГУ МВД по городу и области сообщили Piter.tv, что причиной получения несовершеннолетним ранения была неосторожность. Один ученик передавал другому канцелярский нож, тот неудачно его принял и порезался.

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Фото: Piter.tv