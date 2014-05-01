Из школы в Невском районе увезли подростка с ножевым ранением

Около двух часов дня во время урока в школе №691 Невского района произошел страшный инцидент. По информации "Фонтанки", один из учеников пырнул ножом второго, 15-летнего.
Пострадавшего ребенка отвезли с непроникающим ранением в больницу имени Раухфуса. На месте работает СК и полицейские. Дополнительной информации пока нет.
UPD: В пресс-службе ГУ МВД по городу и области сообщили Piter.tv, что причиной получения несовершеннолетним ранения была неосторожность. Один ученик передавал другому канцелярский нож, тот неудачно его принял и порезался.
Ранее мы писали, что водитель иномарки выстрелил конкуренту за парковочное место в лицо.
Фото: Piter.tv
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