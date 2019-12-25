Водитель иномарки выстрелил конкуренту за парковочное место в лицо

Конфликт произошел на улице Ивана Фомина. Пострадавшего увезли в больницу.

Накануне, 15 ноября, во дворе дома по улице Ивана Фомина двое мужчин не поделили парковочное место. В результате дележки один отправился в больницу.

По информации источника в правоохранительных органах, в полицию пришел 28-летний житель поселка Бугры, он-то и поведал историю о конфликте с неизвестным стрелком. Дело в том, что водители не поделили парковочное место. В ходе конфликта агрессивный владелец BMW решил окончить спор радикально: достал аэрозольный пистолет и выстрелил обидчику в глаз. Пострадавшего доставили в больницу № 3.

Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

Фото: Piter.tv