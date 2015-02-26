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В полиции прокомментировали задержание школьницы в Калининском районе

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Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило.

Вечером 18 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области прокомментировали задержание 14-летней школьницы в Калининском районе. 

Как рассказали в пресс-службе, инцидент произошел в 14:30 17 ноября на Гражданском проспекте. Сотрудник полиции остановил девушку за грубое нарушение правил дорожного движения, которое "потенциально создало аварийную ситуацию". Полицейский представился и сообщил, что подросток нарушила правила ПДД. В ответ школьница наотрез отказалась предъявлять правоохранителям свой паспорт и проехать в отдел полиции. 

После чего на место приехал отец школьницы, и оба были доставлены в отдел полиции. Выяснилось, что петербурженке нет 18 лет, и она вовсе не является нарушительницей. После профилактической беседы их отпустили. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступило. В настоящее время полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента. 

Ранее мать школьницы опубликовала видео, на котором сотрудники полиции пытаются затолкать девочку в служебный автомобиль. По словам матери, полицейские довели девочку до истерики и нанесли ей побои. 

Видео: ВКонтакте / Елена Валицкая

Теги: задержание, комментарий, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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