СК заинтересовало видео про вертолет с приклеенным к нему на скотч мужчиной

Видео принадлежит блогеру Михаилу Литвину.

Следственный Комитет РФ проверит видеоролик Youtube-блогера Михаила Литвина, на котором вертолет поднимает в воздух примотанного к нему при помощи скотча мужчину. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя ММСУТ СК России Елену Марковскую.

Установлено, что за выполнение подобных заданий блогер выплачивает своим зрителям денежное вознаграждение. По данным ведомства, с 15 по 20 мая текущего года Литвин договорился об аренде воздушного судна с его владельцем для создания этого видеоролика.

В ходе мониторинга СМИ сотрудниками Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выявлено видео, на котором известный блогер, материально стимулируя героев сюжета, поднимает одного из них прикрепленным к вертолету. Елена Марковская, старший помощник руководителя ММСУТ СК РФ

Она уточнила, что на видео зафиксирован факт нарушения техники безопасности, что и привлекло внимание Следственного комитета. Марковская подчеркнула, что пилот воздушного судна действовал по указанию Литвина.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Вертолет был изъят, а пилот отстранен от совершения полетов.

Ранее Кадыров пообещал уйти с поста главы Чечни, если его сын проиграет в бою с оппозиционным блогером.

Видео: YouTube / ЛИТВИН