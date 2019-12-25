В Петербурге блогера оштрафовали на 650 тысяч из-за войны с бобрами

Бобры "выкашивали" деревья и строили кучу плотин, в итоге дом и теплицу блогера затопило водой. Заруцкий нашел места активности животных и разрушил их плотины.

В Петербурге суд оштрафовал на 650 тысяч рублей известного российского автоблогера AcademeG за вырубку леса в городе Лахденпохья, расположенного в Карелии.

Дело в том, что блогер Константин Заруцкий пытался прогнать бобров с территории у озера, где ему принадлежит земля. Бобры "выкашивали" деревья и строили кучу плотин, в итоге дом и теплицу блогера затопило водой. Заруцкий нашел места активности животных и разрушил их плотины.

Штраф он оплатит, о чем сообщил на своем YouTube-канале.

Мне осталось все это просто оплатить. Все мои добрые порывы про то, что я могу сам восстановить то, что обрубил, показать это на YouTube, популяризировать любовь к природе… Господи, да всем плевать! Им нужно просто снять деньги. AcademeG

Лахденпохское центральное лесничество провело проверку и установило, что на месте была вырублена сухостойная древесина в объеме 5,06 кубометра, а также самовольно создано водохранилище на площади 131,1 "квадратов". Тем самым ответчик причинил вред лесному хозяйству.

В 2019 году блогер потратил 6 миллионов рублей на превращение своего Bentley в "ультратанк".

Фото: YouTube-канал "AcademeG DailyStream"