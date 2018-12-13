Петербургский блогер потратил 6 миллионов рублей на превращение своего Bentley в "ультратанк"

Новая техника разгоняется до 50 километров в час.

Блогер из Петербурга превратил свой Bentley в "ультратанк". Новая техника уже прошла тест-драйв и разогналась до 50 километров в час. Видео опубликовано на канале YouTube AcademeG.

Блогер Константин Заруцкий потратил на создание "танка" полгода и почти шесть миллионов рублей. И это, не считая стоимости самого Bentley. В планах – разогнать "ультратанк" до 100 километров в час.

Bentley на гусеничном ходу уже заинтересовались зарубежные СМИ. Заметку о новой технике уже опубликовало издание Daily Mail.

Фото и видео: AcademeG/ YouTube; Константин Зарецкий/ ВК