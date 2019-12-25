СК возбудил уголовное дело после "ремонта" в Коробицынской школе

Ущерб бюджету МО "Выборгский район" оценивается в более 3,5 млн рублей.

В Выборгском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) из-за ненадлежащего ремонта в МБОУ "Коробицынская СОШ". Также ученикам приходилось обучаться в условиях, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по области.

По версии следствия, администрация школы, используя свое служебное положение, создавала видимость освоения бюджетных средств, которые должны были пойти на ремонт школы.

При этом сотрудники подписали акты выполненных работ, которые не сделали. Более того, деньги, выделенные на ремонт школы, были перечислены на счет коммерческой организации. Ущерб бюджету МО "Выборгский район" оценивается в более 3,5 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее школу имени Лихачева оштрафовали за ремонт без разрешения.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти