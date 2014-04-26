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Школу имени Лихачева оштрафовали за ремонт без разрешения
Сегодня, 17:21
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Школу имени Лихачева оштрафовали за ремонт без разрешения

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Руководство школы заплатит 100 тыс. рублей.

В среду, 22 декабря, стало известно о привлечении к административной ответственности за проведение капремонта здания без разрешения школы №47 имени Лихачева на Ординарной улице. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Здание является историческим, однако все работы провели без согласования с КГИОП. С крыши демонтировали трубы, изменили конфигурацию кровли, на лицевом фасаде заменили козырёк, демонтировали аттик и разместили две камеры видеонаблюдения, а также на брандмаузерной стене появились два окна. 

Представитель школы на суд не пришел. В результате учреждение выплатит штраф в размере 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: незаконный ремонт, петроградский район, суд, школа имени лихачева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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