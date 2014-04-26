Школу имени Лихачева оштрафовали за ремонт без разрешения

В среду, 22 декабря, стало известно о привлечении к административной ответственности за проведение капремонта здания без разрешения школы №47 имени Лихачева на Ординарной улице. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.
Здание является историческим, однако все работы провели без согласования с КГИОП. С крыши демонтировали трубы, изменили конфигурацию кровли, на лицевом фасаде заменили козырёк, демонтировали аттик и разместили две камеры видеонаблюдения, а также на брандмаузерной стене появились два окна.
Представитель школы на суд не пришел. В результате учреждение выплатит штраф в размере 100 тыс. рублей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все