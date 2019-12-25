СК возбудил уголовное дело о взятках в белгородском УМВД

Под подозрением находятся пятеро представителей местного ГИБДД.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о взятках в белгородском УМВД. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на надзорное ведомство. Специалисты уточнили, что мероприятия проводятся в МРЭО в рамках расследования уголовного дела.

Подозреваемые вносили заведомо ложные сведения в экзаменационные листы. За оказание конкретной государственной услуги была установлена определенная ставка. Роли в организованной группе были тщательно распределены, соблюдались условия "конспирации. пресс-релиз СК РФ по региону

Предположительно, пятеро сотрудников отдела ГИБДД в период с 2020 по 2021 года могли систематически получать незаконные денежные вознаграждения от учеников автошкол, которые сдавали экзамены на получение водительского удостоверения. В СК РК уточнили, что если факты будут подтверждены, то сотрудники будет уволены в места службы, а также привлечены к ответственности. В настоящее время дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ. Сумма взяток могла составить в общем счете порядка одного миллиона рублей.

СК предъявил обвинение еще двум бизнесменам в даче взяток главе Минздрава Алтая.

Фото: Следственный комитет России