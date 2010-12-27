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СК возбудил уголовное дело об избиении подростка в полиции Колпино
Сегодня, 13:15
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nadezhda_sib

СК возбудил уголовное дело об избиении подростка в полиции Колпино

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Они хотели добиться от юноши признания в краже.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по превышению должностных полномочий с применением насилия.  Ранее 17-летнего жителя Колпино избили сотрудники правоохранительных органов. Об этом 1-го июля сообщила "Фонтанка.ру"

По данным правозащитной организации "Зона права", уголовное дело возбудили на сотрудников Колпинского ОМВД. Однако их личность не установлена. Насильственным методом правоохранители хотели, чтобы юноша признался а магазинной краже. 

Подростка задержали 28-го мая в магазине "Семья". В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти отрицали причастность полицейских к травмам мальчика. Но Следственный комитет решил иначе. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что налоговую на Красного Текстильщика эвакуировали

Фото: pixabay.com

Теги: избиение, колпино, подросток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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