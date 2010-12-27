СК возбудил уголовное дело об избиении подростка в полиции Колпино

Они хотели добиться от юноши признания в краже.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по превышению должностных полномочий с применением насилия. Ранее 17-летнего жителя Колпино избили сотрудники правоохранительных органов. Об этом 1-го июля сообщила "Фонтанка.ру".

По данным правозащитной организации "Зона права", уголовное дело возбудили на сотрудников Колпинского ОМВД. Однако их личность не установлена. Насильственным методом правоохранители хотели, чтобы юноша признался а магазинной краже.

Подростка задержали 28-го мая в магазине "Семья". В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти отрицали причастность полицейских к травмам мальчика. Но Следственный комитет решил иначе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что налоговую на Красного Текстильщика эвакуировали.

Фото: pixabay.com