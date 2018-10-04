Налоговую на Красного Текстильщика эвакуировали

В здании сработала противопожарная сигнализация.

В межрайонной инспекции ФНС №15 на улице Красного Текстильщика около десяти утра по громкой связи раздалось предупреждение о задымлении. Сотрудники покинули здание на 15 минут и вернулись обратно, сообщила "Фонтанка.ру".

Пресс-служба МЧС Петербурга заявила, что сообщений о возгорании по данному адресу не поступало. В приёмной учреждения подтвердили эвакуацию, но уточнить причину не смогли.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что молодой человек попал в больницу после драки со школьником.

Фото: pixabay