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Налоговую на Красного Текстильщика эвакуировали
Сегодня, 11:28
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Cherepanov

Налоговую на Красного Текстильщика эвакуировали

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В здании сработала противопожарная сигнализация.

В межрайонной инспекции ФНС №15 на улице Красного Текстильщика около десяти утра по громкой связи раздалось предупреждение о задымлении. Сотрудники покинули здание на 15 минут и вернулись обратно, сообщила "Фонтанка.ру".

Пресс-служба МЧС Петербурга заявила, что сообщений о возгорании по данному адресу не поступало. В приёмной учреждения подтвердили эвакуацию, но уточнить причину не смогли.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что молодой человек попал в больницу после драки со школьником.

Фото: pixabay

Теги: задымление, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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