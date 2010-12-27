Молодой человек попал в больницу после драки со школьником

Это не первое дело, которое завели на школьника.

Школьник напал на молодого человека 20-ти лет. Инцидент произошел 30 июня около 3 часов ночи в Кировском районе. Об этом сообщила "Фонтанка. ру".

По данным издания, конфликт между 16-летним подростком и юношей произошел на спортивной площадке около школы №501. Драка закончилась тем, что 20-летнего молодого человека госпитализировали из 33 дома на улице Новостроек. У него диагностировали разрыв селезенки.

Обидчик учится в школе №480. Оказалось, что у него уже есть подписка о невыезде по уголовному делу о краже. Теперь на него возбудили еще одно производство по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в шаверме в Калининском районе 30 человек получили кишечную инфекцию.

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