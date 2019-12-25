СК возбудил дело после массового отравления людей в Новосибирской области

Всем пострадавшим был поставлен диагноз: "острая кишечная инфекция, гастроэнтерит".

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту отравления трех десятков человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России.

По данным ведомства, накануне в интернете и СМИ появились сообщения о массовом обращении жителей города Татарска в медучреждение с признаками отравления. Отмечается, что все пострадавшие употребляли продукцию одного из заведений общественного питания, который продает суши.

Не менее 30 местных жителей после употребления продуктов питания <…> обратились в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз: "острая кишечная инфекция, гастроэнтерит". из сообщения СУ СКР по Новосибирской области

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее в школе Приморского района Петербурга школьники отравились обедом.

Фото: Следственный комитет РФ