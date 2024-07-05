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СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

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Светлана Петренко рассказала о теракте в Краснодарском крае.

Российские специалисты из Следственного комитета возбудили уголовное дело о теракте по факту атаки Вооруженными силами Украины на город Приморско-Ахтарск, размещенный на территории Краснодарского края страны. Соответствующее заявление сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Она пояснила, что речь идет о статье 205 УК РФ.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело  по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Приморско-Ахтарск.

Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Государственная служащая пояснила, что в результате данного преступления пострадали несколько человек, включая двоих несовершеннолетних. Позже в  медицинском учреждении от полученных ранений скончалась шестилетняя пациентка. Светлана петренко добавила, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам  принять исчерпывающие меры для установления лиц, которые отдавали и исполнчли приказы по нанесению атаки на гражданскую инфраструктуру.

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Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: всу, краснодарский край, приморско-ахтарск, светлана петренко, следственный комитет, уголовное дело
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Терроризм,

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