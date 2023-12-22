СК возбудил дело о теракте по факту ЧП в "Крокус сити холле"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (по статье 205 Уголовного кодекса страны) по факту стрельбы, произошедшей на территории подмосковного города Красногорска в здании "Крокус Сити Холла". Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Чиновница заметила, что ситуация находится на контроле у Центрального аппарата СК РФ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Председатель Александр Бастрыкин лично занимается координацией мероприятий.
На месте координирует работу следственно-оперативной группы председатель СК РФ Бастрыкин Александр Иванович. Начаты первоначальные следственные действия.
Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ
В СК назвали преждевременной информацию о судьбе террористов из "Крокуса".
Фото и видео: Следственный комитет России
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