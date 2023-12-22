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СК возбудил дело о теракте по факту ЧП в "Крокус сити холле"

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Светлана Петренко объяснила, что к делу подключен лично Александр БАстрыкин.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (по статье 205 Уголовного кодекса страны) по факту стрельбы, произошедшей на территории подмосковного города Красногорска в здании "Крокус Сити Холла". Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Чиновница заметила, что ситуация находится на контроле у Центрального аппарата СК РФ.  На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Председатель Александр Бастрыкин лично занимается координацией мероприятий.

На месте координирует работу следственно-оперативной группы председатель СК РФ Бастрыкин Александр Иванович. Начаты первоначальные следственные действия.

Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В СК назвали преждевременной информацию о судьбе террористов из "Крокуса".

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: крокус сити холл, следственный комитет, теракт, уголовное дело
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

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