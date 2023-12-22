В СК назвали преждевременной информацию о судьбе террористов из "Крокуса"

Светлана Петренко не рассказала о том, был ли пойман кто-то из террористов после вчерашнего преступления в Красногорске.

Официальный представитель российского Следственного комитета Светлана Петренко на вопрос журналистов о том, что произошло с террористами, устроившими трагедию на территории подмосковного "Крокус Сите Холле", ответила, что пока что речь идет о преждевременной информации. Пресса хотела узнать у чиновницы из надзорного ведомства о том, как сложилась судьба злоумышленников, был ли кто-то из них пойман правоохранительными структурами.

Пока это преждевременная информация. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Напомним, что работники УФСБ сообщили вечером в пятницу о том, что перед началом музыкального выступления группы "Пикник" в Красногорске произошла стрельба, а затем начался пожар. На текущий момент погибшими считаются не менее 60 человек, а пострадавшими - более 115 пациентов. Количество жертв и раненых может увеличиться.

Нападавшие в "Крокусе" были вооружены АК и имели большое количество боеприпасов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости