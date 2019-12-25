СК возбудил дело о доведении до самоубийства главы Коломны

СК РФ по Подмосковью ведет дело по статье 110 УК РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства главы Коломны. Об этом журналистам рассказала официальный представитель СК РФ по Московской области Ольга Врадий. Чиновница уточнила, что в настоящее время криминалисты и другие специалисты осматривают квартиру, в котором утром 5 июля было найдено тело с огнестрельным ранением. Жертвой оказался Лебедев. Мужчина выпивал на протяжении нескольких дней до трагедии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, с целью того, чтобы в рамках расследования провести полный комплекс следственных действий и объективно разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего. Ольга Врадий, представитель СК РФ

В ТАСС объяснили, что рассматривается основная версия о самоубийстве. К такому решению глава Коломны мог прийти из-за личных трудностей и бытовых конфликтов. Источник агентства заметил, что а профессиональной карьере у чиновника не было сложностей. Его считали успешным руководителем.

Фото: Следственный комитет России, Telegram/LifeShot