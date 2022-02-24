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СК возбудил 400 дел о военных преступлениях в Донбассе за 8 лет

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Светлана Петренко напомнила о гибели мирных жителей ДНР и ЛНР.

Следственный комитет России возбудил 400 уголовных дел о военных преступлениях на Донбассе за последние восемь лет. Об этом журналистам рассказала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. В пресс-центре СК РФ отметили, что киевский режим и члены местных вооруженных формирований Украины продолжают заниматься ликвидацией мирных граждан ДНР и ЛНР. Жертвами ракетных обстрелов становится гражданское население, которое не является участниками конфликта.

ФСБ сообщило об обстреле погранпоста в Ростовской области со стороны Украины.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России
 

Теги: военные преступления, донбасс, светлана петренко, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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