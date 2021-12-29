ФСБ сообщило об обстреле погранпоста в Ростовской области со стороны Украины

Пост находился в радиусе 150 метров от российско-украинской границы. В ФСБ заявили, что на месте работают саперы. Пострадавших нет.

В Ростовской области сообщили о попадании снаряда с территории Украины на место несения службы пограничников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Об инциденте стало известно 21 февраля в 09:50. Место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области полностью разрушено. Пост находился в радиусе 150 метров от российско-украинской границы. В ФСБ заявили, что на месте работают саперы. Пострадавших нет.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области со стороны Украины. Он произошел 19 февраля около 05:00 утра. С территории Украины из реактивной системы залпового огня было выпущено не менее двух реактивных снарядов. Они не достигли населенных пунктов.

Ранее мы сообщили, что в районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв.

Фото: Piter.TV