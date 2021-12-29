В районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации, а также Народная милиция самопровозглашенной Донецкой республики не сообщали о взрыве. Известно, что его было слышно на расстоянии нескольких километров. Информация о пострадавших не поступала.
Киев по-прежнему игнорирует договоренности, достигнутые в рамках Минских соглашений. Армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. На территории ДНР и ЛНР организовали несколько диверсий. Ополченцы начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Ранее глава ДНР Пушилин сообщил о боях у границы с Россией.
Фото: pixabay
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