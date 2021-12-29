  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава ДНР Пушилин сообщил о боях у границы с Россией
Сегодня, 12:58
159
RipeHarvest Добавить в Яндекс.Новости

Глава ДНР Пушилин сообщил о боях у границы с Россией

0 0

По его словам, ВС Украины ведут массированные обстрелы территории. Украинская артиллерия запустила более 1700 мин и снарядов по жилым кварталам.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил об обострении обстановки на российской границе. Об этом пишут РИА Новости.

Речь шла о Мариупольском направлении. Как сообщил Денис Пушилин, там проходят военные действия. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Пушилин уже упоминал о том, что в республике складывается "критическая военная обстановка". По его словам, ВС Украины ведут массированные обстрелы территории. Украинская артиллерия запустила более 1700 мин и снарядов по жилым кварталам.

Ранее мы сообщили, что Путин проведет внеочередное заседание Совета безопасности России.

Фото: pexels

Теги: днр, мариуполь, пушилин, россия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии