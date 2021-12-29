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Путин проведет внеочередное заседание Совета безопасности России
Сегодня, 12:45
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Путин проведет внеочередное заседание Совета безопасности России

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не уточнил, какие темы затронет глава государства на заседании.

Президент России Владимир Путин решил собрать заседание Совета безопасности страны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, это "большое" заседание на котором Путин выступит с докладами для других участников. По словам официального представителя Кремля, это "не регулярное" мероприятие. Песков не уточнил, какие темы затронет Путин. Также в понедельник у него запланирована встреча с членами паралимпийской команды России. Она пройдет по видеосвязи. Потом глава государства продолжит готовить послание Федеральному собранию и проведет совещание по вопросам реализации поручений, которые были даны на 2020-2021 годы.

Ранее мы сообщили, что Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по безопасности в Европе.

Фото: kremlin.ru

Теги: заседание, путин, совет безопасности россии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 13:46

Будут решать , в какую страну им бежать .

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