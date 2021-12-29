Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по безопасности в Европе

В Елисейском дворце подчеркнули, что саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе состоится только в том случае, если Россия не будет "вторгаться" на Украину.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден приняли предложение лидера Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности с и стратегической стабильности в Европе. Об этом в воскресенье сообщил Елисейский дворец.

Французский лидер предложил своим коллегам провести саммит по вопросам безопасности, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами. Байден и Путин поддержали Макрона. Вопросы для этой встречи подготовят министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Они встретятся 24 февраля. В Елисейском дворце подчеркнули, что саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе состоится только в том случае, если Россия не будет "вторгаться" на Украину.

Ранее мы сообщили, что Россия и Белоруссия продолжат совместные учения из-за Украины.

Фото: kremlin.ru