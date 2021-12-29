Россия и Белоруссия продолжат совместные учения из-за Украины

Отмечается, что нарастает военная активность у внешних границ Союзного государства.

Москва и Минск продолжат проверку сил реагирования Союзного государства в рамках военных учений "Союзная решимость-2022". Они стартовали 10 февраля. Об этом сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.

Как сообщил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, военные учения будут продолжены в связи с активностью у внешних границ Союзного государства, а также из-за обострения ситуации в Донбассе. Соответствующие решение приняли президенты России и Белоруссии.

Сообщается, что тщательно в ходе учений проработаны будут этапы обороны Союзного государства.

Ранеепресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не обращает внимания на заявления о датах "вторжения" России на Украину.

Видео: Youtube/ВоенТВ Беларуси