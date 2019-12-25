СК требует ареста пятерых националистов, обвиняемых в двойном убийстве

Фигуранты расследования могут быть взяты под стражу до 22 февраля 2021 года.

Следственный комитет России требует ареста пятерых националистов, обвиняемых в двойном убийстве. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители Басманного суде Москвы. Они отметили, что соответствующее ходатайство поступило в инстанцию.

Поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля 2021 года в отношении Кайля Андрея, Хрулева Павла, Хотулева Максима, Лысенко Александра и Гудилина Алексея пресс-служба Басманного суда

Известно, что всем фигурантам расследования предъявлено обвинение. Мужчин подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

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Фото: Следственный комитет России