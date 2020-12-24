Девочку смогла отбить у бездомных животных работница Дома ребенка.

В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак. Об этом рассказали представители Следственного комитета России по региону. Известно, что инцидент произошел на территории школы в микрорайоне Черемушки с девятилетней девочкой 23 декабря.

В ряде агентств размещена информация о госпитализации в больницу 9-летней школьницы, на которую во дворе школы №31 напала стая бездомных собак сообщение СК России

Следователи проверяют данные, ранее опубликованные местными журналистами о нападении собак на ребенка. По данным СМИ, школьницу атаковали животные около 31 школы в Ленинском районе города. Девочке помогла сотрудника Дома ребенка. Она услышала крики пострадавшей. Женщина смогла отбить ребенка у стаи. По факту произошедшего начата процессуальная проверка.

В Красноярске 16 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой.

Видео: YT / 7 канал Красноярск