СК расследовал дело россиянина, воевавшего в батальоне "Азов"

Завершено расследование уголовного дела по обвинению в наемничестве гражданина России. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Она пояснила, что Антона Королева заочно обвиняют по части 1 статьи 280 (за публичные призыву к проведению экстремистской деятельности), а также части 3 статьи 359 УК РФ (участие в боевом конфликте в роли наемного солдата).
Уголовное дело в отношении Королева направлено для передачи в суд для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого, как допускает уголовно-процессуальное законодательство, если фигурант скрывается от следствия за рубежом.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ
Следствие считает, что фигурант дела придерживался националистических взглядов в 2013-2014 годах и активно пропагандировал свои взгляды. Он стал взаимодействовать с украинской стороной, после чего добровольно вступил в ряды националистического радикального батальона "Азов". Королев прошел спецподготовку, научился работать со взрывчатыми веществами и оружием, получил знания о военной тактике и стратегии. В период с 2015 по 2019 год он принимал непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе. Сейчас гражданин находится за пределами РФ.
Следователи впервые показали кадры с задержанным после стрельбы в московском МФЦ.
Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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