СК предъявил обвинение предполагаемому убийце двух сестер в Рыбинске

Следствие хочет посадить Виталия Молчанова под стражу.

Следственный комитет по Ярославской области предъявил обвинение предполагаемому убийце двух сестер в Рыбинске. Об этом журналистам рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Чиновница объяснила, что подозреваемый также считается причастным к изнасилованию погибших школьниц.

Главным следственным управлением СК задержанному Виталию Молчанову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 131 УК РФ и ч. 4 ст. 132 УК РФ Светлана Петренко, официальный представитель СК России

Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова уточнила, что следствие требует ареста подозреваемого. Ходатайство об избрании меры пресечения для Виталия Молчанова уже поступило в судебную инстанцию. На данный момент время заседания не установлено. Однако известно, что слушания будут проводиться в закрытом режиме.

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек.

Фото: Следственный комитет России

