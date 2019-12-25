СК показал видео осмотра машины обвиняемого в двойном убийстве на Кубани

Подозреваемый бросил Chevrolet Lacetti на берегу моря.

Следственный комитет России показал видео осмотра машины обвиняемого в двойном убийстве на Кубани. Ролик опубликован на YouTube-канале надзорного ведомства. На кадрах видно, как оперативники рассматривают салон машины, который бросил предполагаемый преступник.

Его подозревают в убийстве 26-летней сожительницы и ее девятилетнего брата. Напомним, что девушку убили в квартире, а после отнести ее тело в ванну. Затем злоумышленник поехал в соседнюю станицу, чтобы разделаться с мальчиком. Его он лишил жизни с особой жестокостью. Преступник записал ролик, в котором признается в совершенном и говорит, что намерен отказаться от "инстинкта самосохранения".

Трагедия произошла в Краснодарском крае. Преступник бросил транспортное средство около Джубги. Внутри Chevrolet Lacetti следователи нашли мусорные пакеты и личные вещи 32-летнего жители Армавира. В настоящее время сбежавшего россиянина разыскивает полиция.

Подозреваемый в двойном убийстве в Армавире снял преступление на видео.

Фото: Следственный комитет России