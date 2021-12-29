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СК опубликовал видео с места обнаружения тела утонувшей в проруби женщины

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По словам следователей, тело нашли в 150 метрах от Рождественского моста, в километре от проруби.

Следователи управления СК РФ по Ленобласти прибыли на место обнаружения тела женщины, утонувшей во время крещенских купаний под Гатчиной. Видео работы следователей опубликовала пресс-служба ведомства.

По словам следователей, тело нашли в 150 метрах от Рождественского моста, в километре от проруби. Труп находился на глубине чуть более метра, он зацепился за корягу.

Трагедия произошла 19 января в поселке Выра, женщина прыгнула в самодельную прорубь и ушла мгновенно под воду. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

Видео: СК РФ по Ленобласти

Теги: крещение, оредеж, утонула
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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